Разрешенную скорость на ЦКАД предложили увеличить до 130 км/ч

На ЦКАД могут увеличить скоростной лимит до 130 километров в час. Такую идею обсуждают в "Автодоре" и ГИБДД.

При этом глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил, что сейчас это не ключевой вопрос. По его словам, самое главное – это обеспечить скоростное движение по всей трассе, чтобы там не было светофоров и пешеходных переходов.

Движение по ЦКАД полностью открыли в июле этого года. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД и разгружает Москву от транзитного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.