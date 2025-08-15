В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 августа

Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 09:30

Транспорт

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Новорязанского шоссе до Лермонтовского проспекта. Об этом сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны на внутренней стороне ТТК от Автозаводского моста до Гагаринского тоннеля, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерние часы плотный поток прогнозируют по направлению в область. Осложнить движение могут строительные работы на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

