В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 мая

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады ремонтных работ на 3-Нижнелихоборском проезде, а также в центральной части города в пределах Садового кольца

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