Прокат электросамокатов запрещен в Раменском округе с 20 апреля

Прокат электросамокатов будет запрещен в Раменском округе Московской области с 20 апреля. Об этом сообщается на официальном портале округа.

Такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Причиной стали систематические нарушения правил парковки, отсутствие контроля со стороны операторов, а также прямая угроза безопасности пешеходов на тротуарах.

Как уточняется, для того чтобы вернуться к работе, компании обязаны согласовать с администрацией места для парковок и подписать соглашение о строгом соблюдении правил.