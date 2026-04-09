Собянин: началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро

На южном участке Троицкой линии метро Москвы накануне стартовала проходка второго тоннеля от станции "Новомосковской" до "Сосенок". О ходе работ Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, комплексу "Татьяна" предстоит пройти больше 1,5 километра, в том числе под руслом реки Сосенки и Калужским шоссе. По словам специалистов, работать приходится в сложных условиях. Тем не менее завершить прокладку обоих тоннелей планируется уже в 2026 году.

