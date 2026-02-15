В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

В России готовят изменения правил сдачи экзаменов на водительские права. Кандидатов, которые не смогут сдать практическую часть вождения в течение шести месяцев с даты успешной сдачи теории, обяжут повторно сдавать теоретический экзамен. По данным СМИ, в настоящее время проект постановления МВД дорабатывается. При этом юристы утверждают, что для горожан практически ничего не изменится, так как правила действуют и сейчас.

Вывешивание в подъезде или на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании штрафом. Об этом сообщили в Госдуме. Для юрлиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения сумма увеличивается до 1–1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

