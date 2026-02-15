Форма поиска по сайту

15 февраля, 18:30

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

Котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

Туристы застряли в Териберке Мурманской области из-за метелей

В Мурманской области образовался затор из-за сломанной техники

В Заполярье спецтехника помогает 160 машинам преодолеть занесенную снегом трассу

Новости регионов: в Мурманской области сотни туристов оказались заблокированы из-за бурана

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Москве

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 776 на востоке столицы

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

В России готовят изменения правил сдачи экзаменов на водительские права. Кандидатов, которые не смогут сдать практическую часть вождения в течение шести месяцев с даты успешной сдачи теории, обяжут повторно сдавать теоретический экзамен. По данным СМИ, в настоящее время проект постановления МВД дорабатывается. При этом юристы утверждают, что для горожан практически ничего не изменится, так как правила действуют и сейчас.

Вывешивание в подъезде или на сайте списка должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без получения согласия этих людей является нарушением закона и грозит управляющей компании штрафом. Об этом сообщили в Госдуме. Для юрлиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения сумма увеличивается до 1–1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

