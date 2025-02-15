В Москве проходит рейд по электровелосипедам курьеров

Автоинспекторы проверяют мощность двигателей и скорость передвижения электровелосипедов, которыми пользуются курьеры. В случае нарушений транспортные средства отправляют на экспертизу.

Среди частых нарушений – проезд на электровелосипеде через пешеходные переходы. За это предусмотрен штраф в 800 рублей. Как отмечают эксперты, основная проблема – сложность идентификации таких средств передвижения. Решением может стать лицензирование и введение номеров для контроля с камер наблюдения.

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