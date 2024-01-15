Аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить с увеличенными интервалами 21 и 28 января

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут ходить с увеличенными интервалами: расписание движения изменят 21 и 28 января. Это связано со строительством станции Петровско-Разумовская на первом центральном диаметре.

В связи с этим москвичам напомнили, что до аэропорта Шереметьево можно добраться также на автобусах № 1195. Они отправляются от станции метро "Ховрино" каждые 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.