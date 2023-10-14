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14 октября, 12:00

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Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро

Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро

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Жители Москвы через голосование выбрали новый аромат Филевской линии метрополитена. Скоро в поездах на этой линии будет запах зеленого чая, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Такое решение принято по итогам голосования в рамках проекта "Аромат в метро". В нем поучаствовала тысяча пассажиров. Ароматы, которые подбирают для Московского метро, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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