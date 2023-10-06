Бочкарев рассказал о ходе строительства станции "Вавиловская" Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Монолитные работы на строящейся станции "Вавиловская" будущей Троицкой линии метро завершены уже более чем на треть. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Вавиловская" Троицкой линии метро продолжается возведение основных конструкций, в частности, ведется укладка бетона в зоне будущей платформы", – добавил вице-мэр.

Кроме того, по словам главы Стройкомплекса, на объекте уже началась обратная засыпка котлована, завершается обустройство ограждений.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов отметил, что в целом готовность станции составляет на данный момент 35%. Работы проходят с максимальной осторожностью в связи с расположением объекта вблизи Ленинского проспекта.

В настоящее время работы также продолжаются в прилегающих к станции перегонных тоннелях. Там почти завершилось обустройство жесткого основания, идет укладка путей.

Ранее сообщалось, что в подземном вестибюле строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро начался монтаж мозаичного панно. Центральным элементом его композиции станет солнце, символизирующее свет знаний, а рядом с ним изобразят представителей различных народов и культур.



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