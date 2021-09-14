Телеканал Москва 24 показал картину дня. Указатели на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" продублировали на фарси. Оттуда ходит транспорт до миграционного центра "Сахарово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.