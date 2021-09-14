В ТиНАО пассажиры смогут через приложение вызывать городской транспорт

В Москве на маршрутке можно будет ездить, как на такси. В ТиНАО запускают сервис перевозок "По пути".

Через приложение пользователь сможет указывать, откуда, куда и в какое время ему нужно уехать, и за ним приедет автобус. Транспорт не будет жестко привязан к маршруту.

Пока сервис заработал в тестовом режиме в четырех поселениях: Сосенском, Десеновском, Воскресенском и Филимонковском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.