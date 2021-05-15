Более 40 указателей метро начали продавать в интернет-магазине подземки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 40 старых указателей метрополитена поступили в продажу в интернет-магазине подземки, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В пресс-службе подчеркнули, что старые указатели служили городу 36 лет.
"Мы уже провели несколько аукционов, но ко дню рождения метро решили сделать особенный подарок. Начинаем продажу навигационных элементов в нашем интернет-магазине. Так каждый сможет прямо из дома выбрать полюбившийся. Забрать покупку можно будет в нашем сувенирном магазине на "Маяковской", – говорится в сообщении.
Все желающие могут приобрести следующие указатели: "Посадки нет", "Выход в город/переход", "Держитесь левой стороны", "К поездам до станций", "Переход прекращается в 1 час ночи", а также знак "М".
В пресс-службе добавили, что купить указатели можно на сайте shop.mosmetro.ru.
15 мая московский метрополитен отмечает 86-летие. В этот день в 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. В честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для жителей столицы пройдут мастер-классы и выставки.
Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил с этим праздником работников метро.
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