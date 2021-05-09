Собянин рассказал о вкладе столичного метро в победу в Великой Отечественной войне

Фото: vk.com/mossobyanin

Более 700 тысяч рублей передали сотрудники московского метро на строительство бронепоезда в 1943 году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"В начале 1943 работники метро добровольно передали в Фонд обороны более 706 тысяч рублей на строительство бронепоезда. Именной состав ушел на Курскую дугу", – написал мэр.

Он отметил, что за три дня боев "Московский метрополитен" уничтожил 4 самолета, 6 танков и самоходок, а также подавил огонь десятка минометных батарей.

По словам градоначальника, во время войны метро служило убежищем для горожан, поскольку они укрывались в нем от налетов. На некоторых станциях даже показывали кино и выступали артисты, а на "Курской" функционировала библиотека. Всего в #мосметро на свет появились более 200 детей.

"Не останавливалось движение поездов и строительство новых станций. Строители уходили на фронт, их места занимали сотрудники метро. Женщины учились водить и обслуживать поезда", – подчеркнул Собянин.

Ранее в московском метро появились плакаты с информацией о работниках столичного транспорта, погибших в Великую Отечественную войну. Также на стенах разместили постеры о работе станций во время войны.

