В Москве поздравили ветеранов столичного транспорта с Днем Победы

17:58
Фото: Дептранс Москвы
Члены молодежного совета поздравили ветеранов, которые работали в столичном транспорте, с Днем Победы. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время в городе проживает 221 такой ветеран. Среди них Кувшинова Юлия Ивановна, которая была главным диспетчером службы движения метрополитена. Сейчас ей 91 год. Новиков Николай Михайлович, которому 90 лет, работал начальником Второго отдела Управления метрополитена.
Также поздравления получили контролер пропускных пунктов станции "Бибирево" Полякова Лариса Владимировна (90 лет), жестянщик 7 троллейбусного парка Гамарин Валентин Семенович (92 года), начальник нормативной станции депо "Замоскворецкое" Сорокин Игорь Александрович (84 года), машинист мотовоза электродепо "Красная Пресня" Кузнецова Валентина Григорьевна (95 лет), эмалировщик свинцовой эмали Вагоно-ремонтного комплекса Волкова Роза Александровна (93 года).
"Наши герои защищали Родину и на фронте, и в тылу. Мы желаем им долгих лет жизни и чтим память тех, кто уже не с нами", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, советского летчика-аса Николая Киртока.
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