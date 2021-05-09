Ректор РХТУ Мажуга поздравил Героя Советского Союза Киртока с Днем Победы

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга поздравил с праздником ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, советского летчика-аса Николая Киртока.

"С праздником Победы, уважаемый Николай Наумович. В этот майский день хочется сказать особые слова благодарности за ваш ратный подвиг, за то, что вы жертвовали жизнью ради нас всех, ради будущего нашей прекрасной Родины. Вы – человек-легенда, участник героических событий времен Великой Отечественной войны. За вашими плечами большая и насыщенная жизнь, ставшая частью общей истории. Спасибо вам за то, что отстояли нашу страну и подарили всем людям на Земле мирное небо", – произнес Мажуга.

Кирток оказался на фронте в июле 1943 года и проделал путь от Курской дуги до Берлина. Летчик имеет звание Героя Советского Союза, он награжден Золотой Звездой и орденом Ленина, а также получал личную благодарность маршала Конева. В общей сложности от совершил свыше 210 боевых вылетов. Вместе с сослуживцами по 8-й гвардейской авиационной штурмовой дивизии 24 июня 1945 года Кирток участвовал в Параде Победы.

В 2020 году Герой Советского Союза отметил столетний юбилей.

Ранее герой России, летчик-космонавт Роман Романенко поздравил Героя Великой Отечественной войны Мора Иьича Вольфовского с Днем Победы. Торжественная встреча состоялась в доме ветерана на юго-западе Москвы.