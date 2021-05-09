Плакаты с информацией о работниках столичного транспорта появились в метро

Фото: Дептранс Москвы

В московском метро появились плакаты с информацией о работниках столичного транспорта, погибших в Великую Отечественную войну. Также на стенах разместили постеры о работе станций во время войны, передает Дептранс в своем Telegram-канале.

"Эти стены помнят. "Маяковская" помнит, как во время налета немецкой авиации в ее стенах укрывались жители Москвы. А "Кировской" – теперь "Чистые пруды" – не забыть, что она стала Генштабом, пока в настоящем находиться было слишком опасно", – сказано в сообщении ведомства.

В Дептрансе отметили, что через станции метро ежедневно проходят миллионы человек. Ни в какой из этих дней нельзя забывать о подвиге предков, отметили в ведомстве.

"На стенах памяти мы собрали информацию о работниках Московского транспорта, погибших в войну – их имена, фамилии, годы жизни. А на небольших постерах можно прочитать о том, как каждая станция метро проживала военное время. Помним каждый день", – заключили в сообщении.

Ранее члены молодежного совета поздравили ветеранов, которые работали в столичном транспорте, с Днем Победы. Уточняется, что в настоящее время в городе проживает 221 такой ветеран.

