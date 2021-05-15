Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен отмечает 86-летие. В этот день в 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. В честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для жителей столицы пройдут мастер-классы и выставки.

Горожане смогут поучаствовать в метромарафоне. Участникам необходимо будет проехать все 272 станции метро и МЦК за один день. Марафон стартовал в 05:30.

Традиционный парад поездов пройдет в столичной подземке от станции "Октябрьская" Кольцевой линии, а на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов.

В полдень на станции "Выставочная" пройдет мастер-класс от школы акварели Сергея Андрияки. В 12:40 запланировано мероприятие переместится на Северный речной вокзал. На станции "Сухаревская" покажут зарисовки Театра Табакова.

Помимо этого, пройдет несколько выставок. Так, в переходе на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет выставка "Пушкинский. Youth". Все желающие смогут увидеть фотоработы молодых художников. А в переходах между "Тургеневская" – "Чистые пруды" и "Охотный ряд" – "Театральная" можно посмотреть выставку профессий метро.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил с этим праздником работников метро.

"Мосметро – это, в первую очередь, сплоченный коллектив, где трудятся десятки тысячи профессионалов. Благодаря своим сотрудникам, каждый день Метро развивается и перевозит миллионы москвичей каждый день", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 700 тысяч рублей передали сотрудники московского метро на строительство бронепоезда в 1943 году. Он отметил, что за три дня боев "Московский метрополитен" уничтожил 4 самолета, 6 танков и самоходок, а также подавил огонь десятка минометных батарей.

По словам градоначальника, во время войны метро служило убежищем для горожан, поскольку они укрывались в нем от налетов.

