Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Московский метрополитен отмечает 86-летие. В этот день в 1935 году в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд. В честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов, запустят новый тематический поезд, также для жителей столицы пройдут мастер-классы и выставки.
Горожане смогут поучаствовать в метромарафоне. Участникам необходимо будет проехать все 272 станции метро и МЦК за один день. Марафон стартовал в 05:30.
Традиционный парад поездов пройдет в столичной подземке от станции "Октябрьская" Кольцевой линии, а на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов.
В полдень на станции "Выставочная" пройдет мастер-класс от школы акварели Сергея Андрияки. В 12:40 запланировано мероприятие переместится на Северный речной вокзал. На станции "Сухаревская" покажут зарисовки Театра Табакова.
Помимо этого, пройдет несколько выставок. Так, в переходе на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет выставка "Пушкинский. Youth". Все желающие смогут увидеть фотоработы молодых художников. А в переходах между "Тургеневская" – "Чистые пруды" и "Охотный ряд" – "Театральная" можно посмотреть выставку профессий метро.
Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил с этим праздником работников метро.
"Мосметро – это, в первую очередь, сплоченный коллектив, где трудятся десятки тысячи профессионалов. Благодаря своим сотрудникам, каждый день Метро развивается и перевозит миллионы москвичей каждый день", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 700 тысяч рублей передали сотрудники московского метро на строительство бронепоезда в 1943 году. Он отметил, что за три дня боев "Московский метрополитен" уничтожил 4 самолета, 6 танков и самоходок, а также подавил огонь десятка минометных батарей.
По словам градоначальника, во время войны метро служило убежищем для горожан, поскольку они укрывались в нем от налетов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: