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14 февраля, 07:45

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на Ленинском и Волгоградском проспектах

Городские камеры показали, что происходит на Ленинском и Волгоградском проспектах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах.

На Ленинском проспекте машины останавливаются на светофоре, но движение свободное. Волгоградский проспект загружен только на разворотах, на основной магистрали трафик минимальный. На 106-м километре МКАД поток не слишком плотный, движение идет без затруднений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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