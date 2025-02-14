Городские камеры показали, что происходит на Ленинском и Волгоградском проспектах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах.

На Ленинском проспекте машины останавливаются на светофоре, но движение свободное. Волгоградский проспект загружен только на разворотах, на основной магистрали трафик минимальный. На 106-м километре МКАД поток не слишком плотный, движение идет без затруднений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.