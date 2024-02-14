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14 февраля, 12:45

Транспорт

Проезд по проспекту Багратиона можно оплатить двумя новыми способами

Проезд по проспекту Багратиона можно оплатить двумя новыми способами

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Оплатить проезд по проспекту Багратиона в приложении "Парковки России" теперь можно еще быстрее. Как сообщили в департаменте транспорта, для этого появилось два новых способа. Можно использовать личную банковскую карту и Систему быстрых платежей.

Ранее для оплаты нужно было переходить на портал mos.ru. Теперь это возможно сделать в самом приложении. А чтобы получать счета, необходимо ввести госномер автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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