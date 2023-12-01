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01 декабря, 07:15

Экономика

ФАС вынесла предупреждение компании "Победа" из-за платы за смену данных в билете

ФАС вынесла предупреждение компании "Победа" из-за платы за смену данных в билете

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Федеральная антимонопольная служба сделала авиакомпании "Победа" предупреждение из-за платы за смену данных пассажира в билете. В ведомстве посчитали необоснованным, что за изменение имени, фамилии и других персональных данных перевозчик просит доплату.

Доказательств резонности такого штрафа компания "Победа" не представила. ФАС усмотрела в действиях авиакомпании признаки злоупотребления доминирующим положением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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