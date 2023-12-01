ФАС вынесла предупреждение компании "Победа" из-за платы за смену данных в билете

Федеральная антимонопольная служба сделала авиакомпании "Победа" предупреждение из-за платы за смену данных пассажира в билете. В ведомстве посчитали необоснованным, что за изменение имени, фамилии и других персональных данных перевозчик просит доплату.

Доказательств резонности такого штрафа компания "Победа" не представила. ФАС усмотрела в действиях авиакомпании признаки злоупотребления доминирующим положением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.