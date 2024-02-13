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13 февраля, 07:30

Транспорт

Контроль оплаты проезда усилили в наземном транспорте столицы

Контроль оплаты проезда усилили в наземном транспорте столицы

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На маршрутах наземного общественного транспорта усилили контроль оплаты проезда. На этой неделе особое внимание уделят юго-востоку города.

Как сообщили в Дептрансе, контроль позволяет сократить количество безбилетников. Деньги, собранные за проезд, идут на обновление парка и транспортную инфраструктуру. Кроме того, наличие билета – это гарантия страховой выплаты при нештатной ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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