На станции столичного метро "Бауманская" будет ограничен вход в утренний час пик

На станции московского метро "Бауманская" продолжается плановый ремонт эскалатора. В связи с этим в утренний час пик будет временно ограничен вход пассажиров на станцию.

Метрополитен советует пассажирам выбирать наземный транспорт или немного сместить время поездки, чтобы не терять время в очередях. Всю актуальную информацию о плановых работах можно уточнить на официальном сайте метрополитена и в приложении "Метро Москвы".

