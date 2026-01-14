14 января, 07:30Транспорт
На станции столичного метро "Бауманская" будет ограничен вход в утренний час пик
На станции московского метро "Бауманская" продолжается плановый ремонт эскалатора. В связи с этим в утренний час пик будет временно ограничен вход пассажиров на станцию.
Метрополитен советует пассажирам выбирать наземный транспорт или немного сместить время поездки, чтобы не терять время в очередях. Всю актуальную информацию о плановых работах можно уточнить на официальном сайте метрополитена и в приложении "Метро Москвы".
