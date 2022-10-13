Движение электропоездов через Крымский мост возобновлено

По Крымскому мосту запустили движение электропоездов маршрутом Керчь – Анапа, чтобы разгрузить паромную переправу. Первый состав электропоезда повышенной комфортности отправился утром 13 октября из города Керчь.

Тем временем ремонт поврежденного полотна Крымского моста продолжается. На кадрах видно, что автомобильное движение идет по одной полосе. Возле другой выполняет работы плавучий кран. В работах на объекте задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.