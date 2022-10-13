New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС РФ кадром взрыва Крымского моста

Фото: скриншот с сайта nypost.com

Американская газета New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС РФ по украинским объектам фотографией взрыва Крымского моста, сообщает РИА Новости.

Автор статьи утверждает, что российский удар был направлен против гражданских, и сравнивает его с тактикой ближневосточных группировок. В то же время теракт на Крымском мосту с использованием начиненного взрывчаткой грузовика с водителем он называет успешной атакой Украины.

В качестве иллюстрации к своей статье издание использовало стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мощный взрыв на Крымском мосту. При этом в подписи к фото говорится: "Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены".

Это уже не первый подобный инцидент с New York Post. В марте издание проиллюстрировало статью о якобы бомбардировке российскими силами городов Украины видеороликом с последствиями обстрела Донецка украинскими войсками, где показан разрушенный многоэтажный дом.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений. Погибли четыре человека.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". ФСБ РФ сообщила, что организатором теракта было главное управление разведки минобороны Украины. После этого Россия была вынуждена нанести массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

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