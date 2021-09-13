В Москве планируют запустить первый сервис перевозок "по требованию"

В Москве появится первый в России сервис персонализированных перевозок "по требованию". Он называется "По пути". Первыми протестировать сервис приглашают 500 жителей ТиНАО. Жители также могут предложить идеи по его развитию.

В пилотном режиме одна поездка будет стоить рубль. Кроме того, в подарок пассажирам дадут уникальную карту "Тройка". Этот сервис будет работать почти как такси, но по прозрачным городским тарифам.

Схема работы сервиса следующая: вызывая автобус через приложение "Московский транспорт", пользователь указывает, откуда и куда ему необходимо добраться, а в ответ получает сообщение о том, в каком месте недалеко от места заказа можно ожидать в течение получаса его прибытие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.