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13 июня, 14:15

Транспорт

Российское посольство в ОАЭ сообщило, что контролирует ситуацию с отмененными рейсами

Российское посольство в ОАЭ сообщило, что контролирует ситуацию с отмененными рейсами

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Посольство России в ОАЭ сообщило, что следит за ситуацией с полетами российских и эмиратских авиакомпаний. В частности, речь идет об отмененном рейсе "Победы" из Абу-Даби в Москву. Пассажирам оказывается необходимая помощь, в аэропорту работает представитель авиаперевозчика.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, после закрытия воздушного пространства Ирана полеты приостановлены, а туры – аннулированы. Всего отменено около 30–40 поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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