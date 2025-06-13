"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном

На фоне новых ударов Израиля по территории Ирана и ответных запусков дронов в направлении Израиля, "Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Тегераном. Об изменениях в расписании также предупредили в Росавиации – часть маршрутов перенаправляют через Пакистан в обход воздушного пространства Ирана.

Более десяти рейсов, направлявшихся из Москвы, Казани, Петербурга и Махачкалы, были вынужденно посажены в Баку. Накануне ночью Израиль нанес удары по десяткам целей в Иране, включая военные и ядерные объекты, а также жилые дома. Погибли не менее пяти человек, около двадцати получили ранения.

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