Новейшие поезда 2026 года запустили на Замоскворецкой линии столичного метро

На Замоскворецкой линии метро запустили новейшие поезда 2026 года, всего ходит 5 составов. Это часть масштабного обновления, которое идет на зеленой ветке уже 2 года. За это время на линию поставили более 270 вагонов отечественного производства, в основном это поезда серии "Москва-2024".

Замоскворецкая линия славится большим транспортным потоком, каждый день по ней ездят больше 800 тысяч человек. Обновить поезда было непросто из-за устаревших электросетей, поскольку новые составы потребляют больше энергии. Тем не менее замена идет активно.

