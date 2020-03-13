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13 марта, 14:00

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Новости Москвы: пассажиры совершили более 1 млн поездок на трамвайном маршруте № 2

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За зиму пассажиры совершили более 1,7 миллиона бесплатных пересадок на автобусах, электробусах и трамваях. За три месяца пассажиры суммарно сэкономили более 50 миллионов рублей. При пересадке на такой же или другой маршрут в течение 90 минут деньги с "Тройки" не спишутся.

"Чат-бот Александра круглосуточно помогает пассажирам, пешеходам и автомобилистам быстро получать нужную информацию. С ноября 2020 года виртуальный помощник ответил уже на более чем 12 миллионов вопросов. По задаче Сергея Собянина, мы продолжим развивать цифровые сервисы для пассажиров и расширять возможности нашего чат-бота", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ежедневно составы и инфраструктура МЦД обрабатываются дезинфицирующими средствами. В вагонах работает система обеззараживания воздуха, а фильтры кондиционеров регулярно меняются.

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