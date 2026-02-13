13 февраля, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 февраля
Наиболее плотный трафик в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне МКАД в районе 36-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
Днем локальные затруднения возможны в зоне ремонтных работ на Волгоградском проспекте и в центре города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидается осложнение движения по направлению в область на радиальных трассах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.