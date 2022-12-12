Маршрут "Аэроэкспресса" изменился в сторону терминалов В и С аэропорта Шереметьево

Поездка на "Аэроэкспрессе" в терминалы В и С московского аэропорта "Шереметьево" стала на 15 минут быстрее. Как сообщили в компании, поезда стали курсировать напрямую по обновленному маршруту. Новую железнодорожную линию "Лобня – аэропорт Шереметьево" соединили с Савеловским направлением Московской железной дороги.

Поездка до терминалов B и C теперь занимает около 35 минут от ТПУ "Окружная" и около 50 минут от Белорусского вокзала. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.