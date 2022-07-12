Из Мариуполя в Волноваху отправился первый пригородный поезд

Между Мариуполем и Волновахой запустили железнодорожное сообщение впервые с начала спецоперации. Это пригородный поезд, который будет курсировать между городами два раза в день.

Время в пути составит около трех часов. Первый поезд перевез 77 пассажиров. А в ближайшее время запустят пассажирский состав из Мариуполя в Мелитополь.

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