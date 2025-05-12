Московскому метрополитену исполнится 90 лет в 2025 году

Московскому метро исполняется 90 лет в 2025 году. За это время метро превратилось в не только ключевой транспортный каркас города, но и в культурное достояние. Сейчас в столичной подземке более 250 станций, не считая МЦД и МЦК. Почти 50 из них официально признаны объектами культурного наследия России. Среди них – "Маяковская", "Комсомольская", "Киевская" и другие.

Станция "Маяковская", построенная в 1938 году, стала первой колонной станцией глубокого заложения. "Комсомольская" известна своим масштабом и мозаичным потолком, где изображены сцены из истории страны. Современные станции продолжают традицию: оформление новой станции "Академическая" Троицкой линии посвящено 300-летию Российской академии наук.

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