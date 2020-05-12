Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Сергей Собянин обсудил с президентом Кубы планы по запуску таксопарка в Гаване

График движения поездов на D4 изменился

Новая пересадка открылась между станциями "Текстильщики" БКЛ и фиолетовой линии

Российские авиаперевозчики поменяли маршруты в Южную Азию

Парковка на столичных стоянках будет бесплатной с 8 по 10 мая

Временные ограничения будут действовать в Москве во время парада Победы

Новости Москвы: более 600 спецпарковок для электромобилей создали в столице за пять лет

"Московский патруль": сервисы проката СИМ выступили за верификацию через "Госуслуги"

Акция "Голоса Победы" стартовала в столичном метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московскому метрополитену, который является визитной карточкой города, 15 мая исполнится 90 лет. За почти вековую историю метро остается комфортным, надежным и безопасным.

"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина с 2010 года количество станций выросло почти в 1,7 раза – с 182 до 302 станций метро и МЦК. Благодаря этому число москвичей, которые живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса, выросло с примерно 70% в 2010 году до более чем 90% в 2025 году. Мы всегда рады новым пассажирам: все новые станции и линии вводим с запасом провозной способности на десятилетия вперед", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В честь юбилея в метро запустили сразу два тематических поезда, которые ходят по БКЛ и Кольцевой линии. Пассажиры могут изучить историю метрополитена, познакомиться с сервисами и узнать об инновациях.

Читайте также
транспортметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика