Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московскому метрополитену, который является визитной карточкой города, 15 мая исполнится 90 лет. За почти вековую историю метро остается комфортным, надежным и безопасным.

"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина с 2010 года количество станций выросло почти в 1,7 раза – с 182 до 302 станций метро и МЦК. Благодаря этому число москвичей, которые живут в пешей доступности от станций рельсового каркаса, выросло с примерно 70% в 2010 году до более чем 90% в 2025 году. Мы всегда рады новым пассажирам: все новые станции и линии вводим с запасом провозной способности на десятилетия вперед", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В честь юбилея в метро запустили сразу два тематических поезда, которые ходят по БКЛ и Кольцевой линии. Пассажиры могут изучить историю метрополитена, познакомиться с сервисами и узнать об инновациях.