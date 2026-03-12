Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня. Решение принято после проверки Ространснадзора.

Специалисты выявили проблемы, связанные с техническим состоянием самолетов. В связи с этими неполадками рейсы авиакомпании регулярно задерживались и отменялись. Теперь Azur Air нужно оперативно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит по состоянию самолетов и сократить полетную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

