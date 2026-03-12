Форма поиска по сайту

12 марта, 23:30

Транспорт

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air

Жители Мытищ вызвали полицию из-за съемки фильма

Новости регионов: россиянин устроил дебош на борту самолета Москва – Омск

"Московский патруль": клиенты каршерингов пожаловались на штрафы за якобы повреждение авто

Новая модель электроскутера появится на улицах Москвы

Число скоростных поездов между Ярославлем и Москвой увеличат с 1 июня

Собянин: началось строительство крупнейшего в России электродепо

Кикшеринговые компании начали подготовку электросамокатов к новому сезону

Жители Мытищ пожаловались на киногруппу из-за занятых парковок

Число краж и угонов машин сократилось в 30 раз в Москве за 13 лет

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня. Решение принято после проверки Ространснадзора.

Специалисты выявили проблемы, связанные с техническим состоянием самолетов. В связи с этими неполадками рейсы авиакомпании регулярно задерживались и отменялись. Теперь Azur Air нужно оперативно повысить уровень безопасности полетов, провести внутренний аудит по состоянию самолетов и сократить полетную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

