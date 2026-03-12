12 марта, 18:30Транспорт
Число скоростных поездов между Ярославлем и Москвой увеличат с 1 июня
Число скоростных поездов увеличат между Ярославлем и Москвой. Сейчас между городами ходит более 20 составов, из них 6 скоростных. С 1 июня таких быстрых поездов будет 9.
Предполагается, что 2 поезда будут двухэтажными. Такие уже курсируют до Санкт-Петербурга.
Сейчас путь по железной дороге из Москвы до Ярославля занимает до 3,5 часа. В планах властей сократить это время до 2 часов.
