Загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Загруженность столичных дорог в настоящий момент оценивается в 3 балла. Наиболее плотный трафик наблюдается на шоссе Энтузиастов, южном участке Московской кольцевой автомобильной дороги, Новорижском шоссе и Ярославском шоссе.

Заторы также фиксируются на Щелковском шоссе и Савелкинском шоссе. Затруднен подъезд к аэропорту Домодедово со стороны Видного. На подъездных путях к аэропорту Внуково также наблюдаются сложности.

