Более 100 рейсов были задержаны в Москве из-за снегопада утром 12 января

Работа воздушных гаваней Москвы была осложнена в праздничные дни из-за мощного снегопада. Утром 12 января в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были задержаны более 100 внутренних и международных рейсов.

Как сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, авиакомпании вынуждены менять тактику. Например, Turkish Airlines приняла решение сажать на борт меньше пассажиров и дозаправлять самолеты практически полностью, чтобы иметь возможность вернуться в аэропорт вылета.

