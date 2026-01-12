Форма поиска по сайту

12 января, 22:15

Транспорт

Более 100 рейсов были задержаны в Москве из-за снегопада утром 12 января

Работа воздушных гаваней Москвы была осложнена в праздничные дни из-за мощного снегопада. Утром 12 января в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были задержаны более 100 внутренних и международных рейсов.

Как сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, авиакомпании вынуждены менять тактику. Например, Turkish Airlines приняла решение сажать на борт меньше пассажиров и дозаправлять самолеты практически полностью, чтобы иметь возможность вернуться в аэропорт вылета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

