Новый хаб в Москве позволит заряжать электромобили любой марки и мощности

В Москве начал работу крупнейший в России городской зарядный комплекс для электромобилей. Зарядить любую машину, независимо от марки и технических характеристик, позволяют 2 типа станций.

В 2026 году сеть электрозарядок в Москве планируют расширять совместными усилиями города и коммерческих операторов. На сегодняшний день по столичным улицам ездят более 17 тысяч электромобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.