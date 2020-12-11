Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Камеры ЦОДД стали выявлять нарушения правил остановки в Москве

Бесплатную перевозку елок весом до 36 кг разрешили в электричках Москвы

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" изменится в ночь на 13 и 14 декабря в Москве

Автомобилистам рассказали, где заработали камеры для фиксации помех при остановке

Пассажирам напомнили о правилах поведения в столичном метро в новогодние праздники

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Биометрическая оплата проезда заработала в "Аэроэкспрессе" и на нескольких станциях МЦД

"Это Москва. Инфраструктура": где начиналось метро

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Ярославском направлении появилась десятая "Иволга 4.0", а до конца 2025 года там выйдут еще 5 поездов. На этом направлении пассажиры совершают более 300 тысяч поездок каждый рабочий день. Обновление подвижного состава делает поездки спокойными, предсказуемыми и комфортными.

"На станциях Большой кольцевой линии работают 7 сервисных центров. Они расположены в разных районах столицы, чтобы пассажирам было удобно добраться до них по дороге домой или на работу. С начала года сотрудники сервисных центров на БКЛ помогли пассажирам свыше 310 тысяч раз. При этом для получения большинства услуг необязательно приезжать лично: более 75% из них доступны на цифровых платформах и по телефону контакт-центра 3210", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сервис оплаты по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро и МЦК. С момента его запуска в октябре 2021 года к нему уже подключились почти 700 тысяч пользователей.

Читайте также
транспортметротехнологиигородвидео

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика