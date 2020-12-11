Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На Ярославском направлении появилась десятая "Иволга 4.0", а до конца 2025 года там выйдут еще 5 поездов. На этом направлении пассажиры совершают более 300 тысяч поездок каждый рабочий день. Обновление подвижного состава делает поездки спокойными, предсказуемыми и комфортными.

"На станциях Большой кольцевой линии работают 7 сервисных центров. Они расположены в разных районах столицы, чтобы пассажирам было удобно добраться до них по дороге домой или на работу. С начала года сотрудники сервисных центров на БКЛ помогли пассажирам свыше 310 тысяч раз. При этом для получения большинства услуг необязательно приезжать лично: более 75% из них доступны на цифровых платформах и по телефону контакт-центра 3210", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сервис оплаты по биометрии заработал на всех без исключения турникетах метро и МЦК. С момента его запуска в октябре 2021 года к нему уже подключились почти 700 тысяч пользователей.