11 августа, 22:45

Около 12 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска Троицкой линии метро

Около 12 млн поездок совершили пассажиры с момента запуска Троицкой линии метро

Около 12 миллионов поездок совершили пассажиры с момента запуска Троицкой линии метро. Скоро на ней появятся четыре новые станции – "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". После этого маршруты станут удобнее еще для 600 тысяч москвичей.

Троицкую линию строят и открывают для пассажиров поэтапно. Всего на ветке, которая дойдет до Троицка, будет 17 станций, 6 из них сейчас проектируют.

