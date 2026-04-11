11 апреля, 07:45Транспорт
Более 400 вагонов оборудованы камерами на Московской железной дороге
На Московской железной дороге продолжается оснащение электричек системами видеонаблюдения. Еще 275 вагонов, курсирующих на Казанском, Павелецком и Ярославском направлениях, оборудуют камерами – от 6 до 12 на каждый вагон.
В настоящее время такие системы уже установлены более чем в 400 вагонах. Камеры следят за порядком внутри и снаружи состава, фиксируя случаи вандализма и зацепинга.
