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11 февраля, 12:15

Транспорт

Поезда МЦК перевезли 11,6 миллиона пассажиров в январе

Поезда МЦК перевезли 11,6 миллиона пассажиров в январе

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В январе Московское центральное кольцо перевезло 11,6 миллиона пассажиров, что почти на 4,5% больше, чем в прошлом году. Рост популярности связан с удобными пересадками и улучшенным комфортом вагонов.

Особенно востребованными стали станции Ростокино и Нижегородская. Первая обслуживает направление в сторону Мытищ, где пока нет альтернативного транспорта, а вторая – крупный транспортно-пересадочный узел, соединяющий районы на востоке столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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