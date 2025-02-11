Поезда МЦК перевезли 11,6 миллиона пассажиров в январе

В январе Московское центральное кольцо перевезло 11,6 миллиона пассажиров, что почти на 4,5% больше, чем в прошлом году. Рост популярности связан с удобными пересадками и улучшенным комфортом вагонов.

Особенно востребованными стали станции Ростокино и Нижегородская. Первая обслуживает направление в сторону Мытищ, где пока нет альтернативного транспорта, а вторая – крупный транспортно-пересадочный узел, соединяющий районы на востоке столицы.

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