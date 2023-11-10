График движения поездов на МЦД-2 временно изменится с 10 по 12 ноября

С 10 ноября изменится график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. В период с 22:00 до 06:00 поезда, курсирующие от Нахабина до Подольска и обратно, будут отменены, однако составы из дальнего пригорода продолжат ходить.

На всем МЦД-2 будут увеличены интервалы движения до 1 часа, на Курском и Рижском направлениях интервалы будут увеличены до 40 минут. Также будет скорректировано время отправления последних поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.