"Аэрофлот" возобновит рейсы между Москвой и Гоа с 1 октября

Авиакомпания "Аэрофлот" снова приступит к выполнению рейсов между Москвой и Гоа с 1 октября 2024 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке "эконом" и "бизнес". При этом рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы по вторникам и субботам, обратные рейсы – по средам и воскресеньям.

Кроме того, с 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.