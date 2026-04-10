Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру изменился с 10 апреля

С 10 апреля меняется тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). В критически загруженные часы по будням стоимость проезда проиндексирована на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок. Стоимость транзитного проезда в 950 рублей не изменилась. Об этом сообщили в Дептрансе.

Критически загруженные часы – это с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Изменения связаны с ростом загрузки трассы после открытия новых участков МСД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.