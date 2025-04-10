Церемония запуска беспилотных грузовиков по ЦКАД состоялась в Подмосковье

Движение беспилотных грузовиков открыли на Центральной кольцевой автодороге. Церемония запуска прошла в Подмосковье 10 апреля. Разрешение на проезд получили 67 машин произведенных на заводах "КамАЗ" и Navio.

Беспилотные фуры под управлением компьютера могут самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, а при плохих погодных условиях, например, сами включают дворники.

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