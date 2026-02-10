В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 февраля

Наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе, а также на внутренней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на выезде из города. Осложнить движение могут строительные работы на Бутырской улице и возможные аварии на магистралях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.