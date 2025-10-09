В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

