09 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 октября

Более 100 чемоданов не загрузили в самолет в аэропорту тунисского Монастира

Количество поездок на речном транспорте Москвы выросло на 20%

Специальный навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар в Москве

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Расписание электричек изменится на Ленинградском направлении и МЦД-3 с 10 по 17 октября

Новости регионов: автобус сгорел на остановке в поселке в Хабаровском крае

В России стартовал проект по борьбе с пьянством за рулем

Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 10–17 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 8 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на Волгоградском проспекте в сторону центра, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова.

Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

